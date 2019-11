Der Flachgauer Salzburg-Ligist verpflichtet einen neuen Stammtormann aus Oberösterreich.

Am vergangenen Wochenende ist auch für die letzten Fußballvereine aus dem Salzburger Unterhaus die Winterpause angebrochen. Während die Kicker verschnaufen, stellen die Funktionäre die Weichen für das Frühjahr. Am Transfermarkt hatte es vor allem Salzburger-Liga-Nachzügler Hallwang eilig, der mit Angreifer Kristijan Bogosavac (Anif) und den Defensivspezialisten Jusuf Omerovic (Elixhausen) und Michael Holzinger (Berndorf) bereits drei Neuzugänge fixiert hat. Eine Verstärkung hat auch der zweite Aufsteiger schon an Land gezogen: Bergheim tut mit der Verpflichtung des 17-jährigen Mittelfeldspielers David Spasojevic (Akademie SV Ried U18) etwas für die Jugendregelung. "Er hat einen guten Eindruck hinterlassen und ist für die erste Mannschaft vorgesehen", versichert Sportchef Alexander Peter.

Nägel mit Köpfen hat auch Straßwalchen gemacht. Die Flachgauer, die ihren Kader im Sommer völlig umgekrempelt hatten, werden mit einem neuen Stammtormann in das neue Jahr starten: Der 24-jährige Stefan Burger musste sich beim oberösterreichischen Regionalliga-Mitte-Club Vöcklamarkt zuletzt mit der Reservistenrolle hinter Ex-Bundesliga-Goalie Wolfgang Schober zufriedengeben und spielte im Herbst keine Minute. "Bei uns wird er der Einser sein. Stefan ist ein richtig guter Tormann", ist Straßwalchens Sportchef Markus Chudoba überzeugt. Der bisherige Torwart Davor Bakula verlässt den Verein nach einem halben Jahr wieder.



Quelle: SN