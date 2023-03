Straßwalchen ist in der Salzburger Liga auf der Überholspur - Bergheim schlägt Tabellenführer

Straßwalchen nähert sich mit einem Heimsieg im Verfolgerduell gegen Siezenheim Spitzenreiter Bürmoos, der erneut gegen Bergheim patzt. Neumarkt ist ebenfalls in Fahrt.

Bergheim und Daniel Buhacek - das war eine Liebesbeziehung. Doch nun hat der Nachzügler seinem ehemaligen Torjäger, der inzwischen Bürmoos als Cheftrainer betreut, nach dem torlosen Remis im Herbst zum zweiten Mal in dieser Saison der Salzburger Liga ein Bein gestellt. Maximilian Nussbaumer schoss die Bergheimer am Freitagabend zu einem 1:0-Heimerfolg über den Spitzenreiter, der erst in der Vorwoche auf den ersten Platz gesprungen war .

Bergheim ist erneut Stolperstein

"Es gibt solche Spiele. Die Chancen waren ...