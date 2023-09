Fußball-Team für junge Menschen mit Behinderung feiert Jubiläum

Im Oktober feiert Austrias "Power Team" sein 1-Jahr-Jubiläum. Weitere Spieler sind willkommen.

Nach einigen Wochen der Vorbereitung startete die Salzburger Austria im Oktober 2022 das Projekt "Power Team". Seit einem Jahr trainieren Jugendliche mit unterschiedlichen mentalen Behinderungen ein Mal pro Woche auf der Anlage in Maxglan. In den Wintermonaten übersiedeln die Kicker dann in die Sporthalle in der Akademiestraße.

Derzeit hat das Team zehn Spieler. "Es ist toll, wie das angelaufen ist und wie gefestigt die ganze Sache mittlerweile ist", sagt Austrias Obmann-Stellvertreter David Rettenbacher über die positive Entwicklung und ergänzt: "Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen vom Behindertensportverband läuft ebenfalls sehr gut."

Ein Höhepunkt war unter anderem ein Spiel gegen den SK Rapid, der schon seit einigen Jahren eine Auswahl für Menschen mit Behinderung hat. Die Austria sucht für ihre Mannschaft noch Verstärkung.