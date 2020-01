Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung will man den nächsten Schritt Richtung Zusammenschluss mit dem FC Hallein setzen.

Die Halleiner Fußballvereine Union und FC streben eine Fusion an. So weit herrscht Einigkeit zwischen den vormaligen Lokalrivalen. "Die Fusion ist der einhellige Wunsch", bestätigt Union-Obmann Jurica Mustac. "Diese Richtungsentscheidung ist schon gefallen, aber fix ist noch nichts. Wir arbeiten daran", sagt indes Vereinskollege Hannes Grandits, der als Sektionsleiter des Salzburg-Ligisten fungiert. Auch FC-Sportchef David König, der im Sommer von der Union zum Club der 2. Landesliga Nord gewechselt ist, betont: "Wir sind in sehr guten Gesprächen." Wie die Fusion im Detail aussehen soll und wann sie über die Bühne gehen kann, ist jedoch weiter fraglich.

Ende Jänner kommt es zu einem weiteren Treffen der Vereinsspitzen. Zuvor ist für Freitag, 17. Jänner, aber noch eine außerordentliche Mitgliederversammlung der Union einberufen. "Eine Fusion ist eine sehr wichtige Entscheidung. Daher gilt es, alle Mitglieder einzubinden. Bislang hat es noch keine Gegenstimmen im Verein gegeben", betont Mustac. Dass bei der Versammlung auch die Obmannfrage geklärt werden soll, wollen weder Mustac noch Grandits bestätigen. Gerüchte, wonach gar eine Kampfabstimmung um die Rolle als Vereinsoberhaupt drohe, dementiert das Duo vehement. "Bei uns gibt es keine Grabenkämpfe", versichert Mustac. "Es ist für Freitag keine Neuwahl geplant. Natürlich gilt es bei so einer Versammlung aber zu besprechen, wer bei einer Fusion noch dabei ist." Weiter Sektionsleiter bleiben will Grandits, der eine Kandidatur für den Obmannposten ausschließt: "Nein, ich will nicht Obmann werden. Darauf gebe ich Brief und Siegel."

Quelle: SN