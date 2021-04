Fußball-Unterhaus: Abbruch noch im April - Reform für Saison 2022/23 fast fix

Der Salzburger Fußballverband hat mit den Klassenobmännern der elf Ligen im Bundesland über die Zukunft gesprochen. Ergebnis: Sollte bis 26. April kein reguläres Training möglich sein, dann wird die Saison 2020/21 abgebrochen. Auch die Reformpläne für das gesamte Unterhaus wurden vorgestellt.

Seit Mitte Oktober steht das Fußball-Unterhaus wegen der Coronapandemie neuerlich still. Wann ein normaler Spielbetrieb wieder möglich sein wird, ist derzeit nicht absehbar. Dass die fehlenden Spiele der Herbstsaison noch vor der Sommerpause nachgetragen werden können, ist für die meisten Vereine unvorstellbar. Aus diesem Grund hat der Verband am Montag in einer Sitzung mit den Klassenobmännern der elf Ligen ein "Abbruchdatum" beschlossen. Sollte bis 26. April kein normales Training möglich sein, wovon auszugehen ist, dann wird die aktuelle Spielzeit abgebrochen ...