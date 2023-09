Fußball-Unterhaus: Abersee gewinnt Derby gegen Strobl vor Traumkulisse

Eine Gemeinde, zwei Vereine: Abersee ist nach jahrzehntelanger Durststrecke die Nummer eins.

28 Jahre nach dem letzten Derby, in dem es um Meisterschaftspunkte ging, hat Abersee am Samstag den Lokalrivalen Strobl in der 2. Landesliga Nord vor 800 Zuschauer und Zuschauerinnen mit 4:0 bezwungen. "Ein Wahnsinn für den ganzen Verein. Das ist zum Genießen", sagt Trainer Jürgen Wüstenhagen. Auch die Gegenseite war angetan. "Das war ein geniales Derby. Solche Spiele bräuchte es in der Liga öfter - mit einem anderen Sieger natürlich", betont Strobls Sektionsleiter Johannes Eisl.

Aberseer verletzt sich beim Führungstreffer

Die Gästemannschaft, deren Cheftrainer auch vor 28 Jahren schon Drazen Svalina geheißen hat, machte über weite Strecken das Spiel, biss sich aber stets an der starken Defensive der Aberseer die Zähne aus. Die Hausherren kamen ihrerseits mit viel Wucht vor das gegnerische Tor und nutzten Standardsituationen zur frühen Führung. Beniamin Tescu, der sich beim Treffer eine Zerrung zuzog und ausgewechselt werden musste, sowie Ebrima Ndure, der per Fallrückzieher sehenswert traf, stellten auf 2:0.

Strobl beißt sich an starker Abwehr die Zähne aus

Danach rettete Abersee-Kapitän Gerd Stadlmann in höchster Not vor der Linie. Auf der anderen Seite staubte Manuel Braunstein nach einem Lattenkopfball des Ex-Stroblers Markus Urthaler zum 3:0 ab. "Wir wollten Fußball spielen, Abersee hat das aber mit Zweikampfhärte unterbunden und war brutal effektiv. Wir hätten auch in 180 Minuten nicht getroffen", sagt Eisl, dessen Team auch in der zweiten Halbzeit alles versuchte. Trotz Überzahl - Timo Goritschnig sah Gelb-Rot - fing man sich aber noch den vierten Gegentreffer. Ndure schloss nach einem Dribbling zum Endstand ab. "Ein richtiges Derby, das alles hatte, was es braucht", sagt Wüstenhagen. Seine Mannschaft liegt nun fünf Punkte vor Strobl.