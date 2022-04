Fußball-Unterhaus: Aufstiegskampf spitzt sich zu

Noch ist in keiner Klasse im Salzburger Fußball-Unterhaus eine Vorentscheidung im Rennen um die Spitzenplätze gefallen. Die Favoriten zeichnen sich aber immer stärker ab.

Am Wochenende starten auch die letzten Fußballvereine im Salzburger Unterhaus in die Frühjahrssaison. In den meisten Spielklassen geht die Rückrunde bereits in die entscheidende Phase. Weil es heuer coronabedingt keine Absteiger geben wird, ist Spannung nur im Kampf um den Aufstieg garantiert - abseits der Regionalliga, in der kein Team den Sprung nach oben wagen wird. Welche Vereine von der Salzburger Liga bis zu den 2. Klassen sind noch im Rennen? Ein Überblick.

Salzburger Liga: In der Salzburger Liga hat sich das Rennen um die beiden Aufstiegsplätze in die Regionalliga Salzburg wohl auf fünf Vereine zugespitzt. Hallein, Adnet, Golling, Eugendorf und Bramberg haben sich etwas vom Rest des Feldes abgesetzt. Gefordert ist vor allem Herbstmeister Hallein: In den beiden kommenden Runden treffen die Halleiner, die nach der Hinrunde souverän geführt hatten, im Frühjahr aber bereits zwei Mal Punkte abgegeben haben, mit Golling und Bramberg auf zwei Verfolger.



1. Landesliga: Einen Stock tiefer hatte Schwarzach im Herbst bereits wie ein Fixaufsteiger ausgesehen. Nach elf Siegen zum Start lag man komfortabel voran. Doch der Vorsprung auf die hartnäckigen Konkurrenten ist geschmolzen. Der ASV Salzburg, Henndorf und Plainfeld rittern mit den Pongauern um die beiden Spitzenplätze, die Tickets in der Salzburger Liga bescheren. Das im Winter verjüngte Strobl und die inkonstanten Antheringer liegen wohl schon zu weit zurück, um noch in den Aufstiegskampf der 1. Landesliga einzugreifen.



2. Landesliga Nord: Von einer Vorentscheidung kann auch in den 2. Landesligen nicht nicht die Rede sein. Im Norden liegen der ATSV Salzburg und St. Koloman punktegleich voran. Die Tennengauer haben ein Spiel weniger absolviert, bekommen es am Wochenende aber mit dem Tabellendritten Köstendorf zu tun, der zuletzt beim Sieg über ATSV Salzburg starke Form bewies und mit einem Sieg gleichziehen könnte. Gefährliche Außenseiter bleiben Elixhausen und Faistenau.



2. Landesliga Süd: Im Süden ist Herbstmeister Neukirchen auf den dritten Platz zurückgefallen, mit fünf Punkten Rückstand aber immer noch im Titelrennen. Das Spitzenduo Konkordiahütte-Tenneck und Maria Alm ließ am vergangenen Spieltag Federn und damit wieder Spannung aufkommen. Das seit zwölf Runden ungeschlagene Unken und die ebenfalls formstarken Kapruner sind mit jeweils sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer Konkordiahütte-Tenneck ebenfalls in Lauerstellung.



1. Klasse Nord: Oberalm, der einzige in dieser Saison noch unbesiegte Unterhausverein, hat zuletzt geschwächelt und führt nur auf den ersten Blick souverän. Hof etwa liegt als Tabellenvierter elf Punkte zurück, hat aber drei Spiele weniger ausgetragen. Zudem sind die zweitplatzierten Koppler - und mit Abstrichen auch die Scheffauer - voll im Rennen um den ersten Rang.



1. Klasse Süd: Hier läuft alles auf ein Nachbarschaftsduell der Oberpinzgauer Lokalrivalen Stuhlfelden und Mittersill hinaus. Von den Verfolgern könnte Bruck dem Spitzenduo am gefährlichsten werden. Der Tabellensechste kann mit erfolgreichen Nachtragsspielen auf zwei Punkte herankommen.



2. Klasse Nord A: Schleedorf ist in der 2. Klasse Nord A auf Kurs Richtung 1. Klasse. Doch Taxham und die 1b-Mannschaften aus Straßwalchen, Bürmoos und Bergheim folgen nur knapp dahinter. Das Spitzenquintett ist nach Verlustpunkten nur durch zwei Punkte getrennt.



2. Klasse Nord B: In der 2. Klasse Nord B steigen am Wochenende die letzten Salzburger Unterhausclubs in die Frühjahrsmeisterschaft ein. Großer Titelfavorit ist Elsbethen. Hinter dem Spitzenreiter, der sich im Winter weiter verstärkt hat und nun auf runderneuerter Sportanlage kickt, rechnen sich auch Abtenau und Großgmain Chancen aus. Bad Vigaun hat den Titel bereits abgehakt.



2. Klasse Süd: Einen Rückschlag hat zuletzt Winterkönig Dorfgastein in der 2. Klasse Süd hinnehmen müssen. Die Niederlage gegen Wagrain hat vor der Doppelrunde am Karsamstag und Ostermontag zwar nicht die Tabellenführung gekostet. Nach Verlustpunkten ist Zell am See aber bereits vorbeigezogen. Annaberg und Wagrain haben nur mehr Außenseiterchancen auf den ersten Platz.