Fußball-Unterhaus: Die Neuen bringen Erfolg

Die Transferzeit in der Salzburger Liga ist vorbei. Im Landescup glänzten die ersten Neuzugänge. Die SN bieten die komplette Transferübersicht.

Die Vorbereitungszeit auf die neue Saison im Fußball-Unterhaus ist kurz - und damit auch die Eingewöhnungsphase für Neuzugänge. In der Salzburger Liga haben sich dennoch die wenigsten Vereine am Transfermarkt zurückgehalten. Und so manche Verstärkung hat sich bei den ersten Auftritten auch bereits in den Vordergrund gespielt.

Neumarkt bot im Landescup am Wochenende gleich sechs der sieben neuen Kicker auf. Mit Melvis Memic erzielte einer der Neulinge auch den Treffer zum 2:1-Erfolg in Elixhausen. "Er hat bei der ...