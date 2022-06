Fußball-Unterhaus: Golling und Hallein feiern nach Zitterpartien Aufstieg - Trio fixiert Titel

Die Tennengauer Vereine steigen in die Regionalliga auf, in der Seekirchen in den ÖFB-Cup einzog. Maria Alm, St. Koloman und Annaberg stehen als Meister ihrer Spielklassen fest.

Golling und Hallein steigen in die Regionalliga Salzburg auf. Während sich die Gollinger am Freitagabend zum benötigten Punkt in Adnet zitterten, siegten die Halleiner nach einer torlosen ersten Halbzeit in Puch mit 5:0. "Hut ab vor der Mannschaft. Wir waren in 23 der 25 Saisonspiele stark", sagt Halleins Trainer Eidke Wintersteller, dessen Elf erst nach Christoph Sillers Abstauber zum 1:0 befreit aufspielte. Zuvor hatten ein aberkannter Treffer und ein Flaschenwurf von Ersatzgoalie Manuel Vincetic für Aufregung gesorgt. Tabellenführer Golling glich in Adnet zwei Mal aus. "Das Spiel war nicht gut, aber der Aufstieg ist verdient. Es ist sensationell, wie konstant gut unser junges Team gespielt hat", sagt Trainer Christoph Lessacher.

St. Johann legt vor: Mit einem 5:0-Sieg in Telfs hat St. Johann in der Westliga den zweiten Platz erobert und im Fernduell um den Landesmeistertitel eindrucksvoll vorgelegt. Die Austria muss am Samstag gegen Dornbirn gewinnen, um im Rennen zu bleiben. "Wir haben unsere wunderschönen Angriffe auch eiskalt genutzt. So komisch es klingt, unser Tormann Manuel Wallinger war überragend. Telfs hätte in der ersten Halbzeit ebenfalls vier Tore machen können", sagt St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser.

Seekirchen holt Cupticket: In der Regionalliga Salzburg kommt es in der Abschlussrunde zum Titel-Fernduell zwischen Seekirchen und Kuchl. Die Flachgauer sicherten sich mit dem 4:2-Sieg gegen den SAK den fünften Salzburger Startplatz im ÖFB-Cup.

Torjäger rettet Plainfeld: In der 1. Landesliga fehlten Schwarzach in Plainfeld nur wenige Sekunden, um den Meistertitel zu fixieren. Nemanja Asanovic glich in der 95. Minute per Freistoß zum 3:3 aus. Damit haben beide Teams den Aufstieg weiter in der eigenen Hand. Die Flachgauer können im Nachtragsspiel gegen Bad Hofgastein am Montag auf den zweiten Rang vorstoßen.

Trio fixiert Titel: Neu in der 1. Landesliga sind St. Koloman und Maria Alm. Die Tennengauer, die zuletzt geschwächelt hatten, stehen nach dem 2:0-Heimsieg gegen den HSV Wals als Erster der 2. Landesliga Nord fest. Zuvor hatten die Verfolger Faistenau und ATSV Salzburg gepatzt. Auch Maria Alm ist nicht mehr einzuholen. Nachzügler St. Johann 1b wurde 3:0 geschlagen. Die Pinzgauer steigen damit als Meister der 2. Landesliga Süd auf.

Stuhlfelden hat nach dem 6:1-Sieg in St. Martin/L. weiter beste Karten auf den ersten Platz in der 1. Klasse Süd. Verfolger Taxenbach schlug aber Bruck 1:0 und wahrte damit die kleine Titelchance. In der 2. Klasse Süd hatte es lange nach einem Zweikampf zwischen Zell am See und Dorfgastein ausgesehen. Am Freitag hat sich nun Annaberg, das zum 21. Mal in Folge ungeschlagen blieb, mit einem 3:1-Erfolg über die Pongauer zum Meister gekürt.