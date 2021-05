Fußball-Unterhaus: "Lässig wieder auf dem Platz zu stehen"

Nach sieben Monaten Pause dürfen die Amateurfußballer ihren Sport wieder ausüben. Die Freude bei Trainern und Spielern ist groß.

Das Fußball-Unterhaus in ganz Österreich feierte am Mittwoch ein Comeback. Nach monatelanger Coronapause dürfen die Amateurkicker endlich wieder dem Ball nachjagen. "Es ist lässig, wieder auf dem Platz zu stehen", freut sich Eyüp Erdogan, der mit dem Regionalligisten Grödig am Mittwoch in die Vorbereitung startete. Und die Trainingsgestaltung von Heimo Pfeifenberger war ganz nach dem Geschmack seiner Kicker. "Wir haben viel mit dem Ball gemacht."

Bereits am kommenden Freitag steht für den Ex-Bundesligisten das erste Testspiel auf dem Programm. "Unser Trainer hat viele Partien im Programm. Nach den Ausdauereinheiten in der Pause freut sich natürlich die ganze Truppe auf die Trainings mit dem Ball und die Spiele", erläutert Erdogan.

Ebenfalls am Mittwoch startete Grödigs Ligakonkurrent St. Johann die Vorbereitung auf die am 24. Juli beginnende Meisterschaft in der Regionalliga Salzburg. Und St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser hatte große Freude mit seiner Mannschaft: "Sie waren von Anfang an hungrig auf den Ball. Bei den Spielformen hat man gesehen, dass alle Spieler sehr euphorisch sind." Körperlich muss seine Truppe in der Vorbereitung, laut Lottermoser, nicht viel aufholen, weil sie in der Zwangspause die Ausdauereinheiten gewissenhaft durchgeführt hat.

Den Trainingsstart etwas gemütlicher haben sich wohl die Spieler des Salzburg-Ligisten UFC Hallein vorgestellt. Trainer Eidke Wintersteller "scheuchte" seine Kicker gleich in der ersten Einheit über den Platz. "Ich kann mich nicht mehr bewegen. Entweder war es eine harte Einheit oder ich bin schon zu alt", stöhnte der 35-jährige Neo-Goalie Josef Stadlbauer am Tag nach dem ersten Training. Dass die Tennengauer nach der langen Pause jede körperlich anstrengende Einheit brauchen, ist dem Tormann bewusst: "Einige haben etwas an Gewicht zugelegt. Das werden sie wohl bis zum Saisonstart wieder verlieren. Eines hat man aber von Beginn an gemerkt: Jeder ist froh, dass es jetzt endlich wieder losgeht."

Bis zu den ersten Pflichtspielen haben die Unterhaus-Clubs noch Zeit: Läuft alles nach Plan, dann startet die Saison 2021/22 am 17. Juli mit der ersten Landescup-Runde.