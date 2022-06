Fußball-Unterhaus: Mit 56 Jahren ist endgültig Schluss

Taxham-Oldie Christian Sommer stellte vor seinem Karriereende noch einen Rekord im Salzburger Fußball-Unterhaus auf.

Nach 40 Jahren Kampfmannschaft hängt Salzburgs Urgestein Christian Sommer seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel. Und einen schöneren Abschied hätte sich der 56-Jährige nicht wünschen können. In seinem letzten Spiel wurde Sommer beim ASV Taxham noch einmal eingewechselt und verabschiedete sich beim deutlichen 7:0-Erfolg gegen die Neumarkt 1b mit einem Treffer in die Fußballpension. "Natürlich super, wenn man in seinem allerletzten Spiel noch einmal ein Tor bejubeln kann", meinte der Oldie, der aber nicht nur Glückwünsche bekam. Gerhard Scheidler, der ...