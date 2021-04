Fußball-Unterhaus: Saison 2020/21 wird annulliert - Reform-Entscheidung vertagt

Seit Mittwochabend ist es fix: Nach der Spielzeit 2019/20 wird auch die Saison 2020/21 ohne Wertung abgebrochen. Das hat der Vorstand des Salzburger Fußballverbandes in einer Sitzung entschieden. Verschoben wurde dagegen die Reform-Entscheidung.

Die Spitzenteams der elf Ligen im Salzburger Amateurfußball haben bis zum Schluss gehofft, dass die für eine Wertung fehlenden Herbstpartien noch nachgetragen werden und somit die Meisterschaften gewertet werden können. Der Vorstand des Salzburger Fußballverbands war sich bei seiner Sitzung aber schnell einig, dass das Zeitfenster nicht ausreicht, um sicherzustellen, dass die fehlenden Partien nachgetragen werden können. Eine Wertung wird es nur in der 2. Klasse Süd/West geben: Weil in dieser Liga bereits ein kompletter Durchgang absolviert wurde, darf Tabellenführer Lend in die 1. Klasse Süd aufsteigen. In den restlichen Ligen gibt es dagegen weder Auf- noch Absteiger.

Saisonstart Ende Juli geplant

Damit startet die Saison 2021/22 am 24. Juli. Eine Woche vorher ist die erste Landescup-Runde geplant. Unter Einhaltung der Vorgaben der Bundesregierung dürfen die Vereine ab 19. Mai wieder mit Trainings starten.

Reform wird noch diskutiert

Keine Entscheidung hat der SFV-Vorstand beim Thema Reform getroffen. Ende Mai trifft sich der Fußballverband nochmals mit den elf Klassenobmännern und will die neun Vorschläge diskutieren. Erst danach soll bei einer neuerlichen Vorstandssitzung eine Entscheidung fallen. Derzeit ist noch nicht absehbar, in welche Richtung es gehen soll.