Fußball-Unterhaus: So plant der Verband die Herbstsaison - Aufstockung fixiert

Was die "Salzburger Nachrichten" bereits vor einigen Wochen berichtet hatten, wurde am Freitag vom Salzburger Fußballverband bekanntgegeben: Durch den Rückzug des FC Zell am See und des FC Hallein werden Ligen ab der Salzburger Liga aufgestockt. Auch die ÖFB-Cup-Tickets wurden vergeben. Zudem gibt es schon einen Plan, wie im Herbst der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Siezenheim spielt in der Saison 2020/21 in der Salzburger Liga.