Fußball-Unterhaus: Spitzenreiter ließen sich Meistertitel nicht mehr nehmen

St. Johann, Seekirchen, Golling und Schwarzach verteidigten ihre Spitzenposition am letzten Spieltag mit Siegen. Jubeln konnte auch der ASV Salzburg, der Plainfeld im packenden Aufstiegsrennen der 1. Landesliga mit einem Kraftakt noch abfing.

Auch der letzte Spieltag dieser Saison im Salzburger Fußball-Unterhaus hatte es in sich. In den höchsten Spielklassen fielen die Entscheidungen über den ersten Platz - und den Aufstieg. Ein Überblick.

Ellmer schießt St. Johann zum Landesmeistertitel

In der Westliga ließ St. Johann am Samstag nichts anbrennen. Die Pongauer, die auch die Regionalliga Salzburg im Herbst als bestes heimisches Team abgeschlossen hatten, sicherten sich mit einem 4:2-Erfolg in Hohenems den Landesmeistertitel. Die Elf von Trainer Ernst Lottermoser ist hinter den Proficlubs Red Bull Salzburg und FC Liefering die Nummer eins unter den Amateurteams des Landes. Nach dem vierten Frühjahrserfolg - Florian Ellmer traf drei Mal - schließen sie die Westliga als Tabellenzweiter hinter Schwaz ab. Zwei Punkte dahinter beendet die Austria, die Telfs zu Hause 3:0 schlug und damit den vierten Sieg in Folge feierte, die Saison auf dem dritten Westliga-Rang.

Seekirchen macht es spannend

Seekirchen heißt der Meister in der Regionalliga Salzburg. Die Flachgauer gewannen bei Schlusslicht Grünau zwar erst durch Ankido Abrahams 1:0-Treffer in der 90. Minute. Verfolger Kuchl hätte aber auch einen Patzer nicht bestraft. Der Landescupsieger unterlag Grödig zu Hause 0:2 und bleibt auf dem zweiten Platz. Grund zum Jubeln haben nach dieser starken Spielzeit aber beide Vereine. Bischofshofen sicherte sich den dritten Rang mit einem 3:1-Heimsieg gegen den SAK. Anif wird nach dem 3:3 gegen Saalfelden nur Vorletzter.

Golling feiert Kantersieg - Hallein verliert

Als Meister der Salzburger Liga steigt Golling auf. Eine der jüngsten Mannschaften der Liga ging gegen Bergheim rasch in Rückstand, gewann am Ende aber 6:1 und verteidigte damit souverän den ersten Rang. Trainer Christoph Lessacher führte das Team damit in seinem ersten Jahr gleich an die Spitze. Hallein muss sich damit mit dem zweiten Aufstiegsplatz begnügen. Zum Abschluss kassierten Christoph Siller und Co. gegen Siezenheim eine 1:2-Niederlage. Mit dem Aufstieg in die Regionalliga war das wichtigste Ziel aber schon in der Vorwoche erreicht worden.

Schwarzach verteidigt Titel souverän

In der 1. Landesliga behielten Mario Krimbachers Schwarzacher die Nerven. Die Pongauer, die den Grundstein mit elf Siegen zum Saisonauftakt gelegt hatten und danach nie einbrachen, besiegten Grödig 1b im Heimspiel 4:0 und sind Meister. Dahinter steigt auch der ASV Salzburg in die Salzburger Liga auf. Die Elf von Patrick Schöberl fing Plainfeld noch ab, weil die Flachgauer im Verfolgerduell in Henndorf vor 450 Zusehern die Punkte teilten.

ASV Salzburg fängt Plainfeld dank Henndorf noch ab

Dabei hatte es lange nicht nach einem ASV-Erfolg ausgesehen. Die Itzlinger mühten sich gegen energische Pfarrwerfener und gerieten kurz nach der Pause per Strafstoß in Rückstand. Dem war zudem eine Notbremse und ein Ausschluss vorangegangen. Doch auch die Pongauer verloren wenig später einen Spieler und in Gleichzahl drehten Andreas Wirth und Kapitän Daniel Herndler das Spiel. Als Ajdin Islamovic in der Nachspielzeit auf 3:1 erhöhte, wussten die ASV-Kicker bereits über das 1:1 in Henndorf - und feierten entsprechend.