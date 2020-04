Die Saison 2019/20 im österreichischen Amateurfußball wurde am Mittwoch abgebrochen und alle Ergebnisse werden annulliert. In Salzburg könnte es aber trotzdem "Aufsteiger" geben.

Während der Abbruch der aktuellen Saison im Fußball-Unterhaus wegen des Coronavirus für alle Unterhaus-Vereine nachvollziehbar ist, lässt die Annullierung die Wogen in ganz Österreich hochgehen. Im Rest des Landes wird es keine Änderungen in den Ligen geben, in Salzburg könnte ...