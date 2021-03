Fußball-Unterhaus: "Warum nicht bis Ende Juli spielen?"

Eugendorf-Trainer Arsim Deliu fordert vom Fußballverband Lösungen, damit nicht eine zweite Saison in Folge ohne Wertung bleibt.

Seit Dezember bereitet sich Eugendorf auf die Mission "Aufstieg in die Regionalliga Salzburg" vor. "Die Burschen haben schon 39 Einheiten absolviert und ziehen voll mit", erklärt Eugendorf-Trainer Arsim Deliu, der von seiner Mannschaft drei bis vier Hometrainings pro Woche fordert. Ob sich der Aufwand tatsächlich lohnt, steht aber in den Sternen. Nur wenn im Unterhaus die fehlenden Hinrundenpartien nachgeholt werden, hat der Tabellenführer der Salzburger Liga die Chance, den verdienten Aufstieg in die dritte Liga zu fixieren.

"Wir ...