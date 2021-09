Fußball-Unterhaus zittert vor nächstem Abbruch

Die Coronazahlen in ganz Österreich steigen wieder und auch der Fußball bleibt von der Pandemie nicht verschont. Droht der dritte Abbruch?

Die neunte Runde in der Regionalliga Salzburg wird an diesem Wochenende nicht wie geplant mit fünf Spielen über die Bühne gehen. Das Derby zwischen Grödig und Anif musste am Mittwochabend wegen einer Coronaerkrankung bei den Grödigern auf 14. September verschoben werden. "Insgesamt sind zehn Spieler betroffen. Der Erkrankte ist in Quarantäne, neun weitere Spieler sind verkehrsbeschränkt und dürfen nicht am Training teilnehmen", erklärt Grödig-Trainer Heimo Pfeifenberger. Auch das Auswärtsspiel in Grünau, das für kommenden Freitag geplant ist, sieht Salzburgs Jahrhundertfußballer ...