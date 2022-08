Yeelen Olympique gewinnt Next Generation Trophy

Afrikanisches Team setzte sich im Finale mit 2:1 gegen Independiente del Valle durch. Gastgeber Salzburg sicherte sich mit 1:0-Sieg über Red Bull Brasil zumindest Platz neun.

Nach dem Verpassen des Viertelfinales hat der Fußball-Nachwuchs von Red Bull Salzburger bei der Next Generation Trophy in Liefering noch das Beste herausgeholt. Zum Auftakt des Finaltages besiegten die Gastgeber am Samstag den Schwesterclub aus Brasilien mit 1:0 und sicherte sich damit zumindest Platz neun. Das Turnier gewann überraschend Yeelen Olympique durch einen 2:1-Finalsieg über Independiente del Valle. Dritter wurde Valencia durch einen 4:0-Sieg über Inter Mailand.

Salzburg gab in seinem letzten Turniermatch gleich den ersten Warnschuss ab. Nikolas Freund verfehlte das Tor aber wie wenig später auch Maximilian Pagitsch nur knapp. Das Goldtor bereitete Elias Memic mit einer Tanzeinlage vor dem gegnerischen Keeper und viel Übersicht perfekt vor, Tobias Lerchbacher musste seine Maßflanke am zweiten Pfosten frei stehend nur noch zum 1:0-Siegtreffer einköpfen.

"Wir haben gegen jeden Gegner unseren Fußball auf den Platz gebracht und waren dabei stets zumindest ebenbürtig. Es entscheiden dann aber Kleinigkeiten. Vor dem Tor waren wir nicht effektiv genug, das ist das Einzige, was ich meiner Mannschaft vorwerfen kann", resümierte Salzburg-Coach Tobias Kern. "Aber wir hatten fünf super Gegner und fünf super Spiele - das ist für die Entwicklung der Burschen Gold wert." Auch der Sportliche Leiter der Red Bull Fußball Akademie, Bernhard Seonbuchner, zog ein positives Fazit. "Ich freue mich sehr, dass dieses Fußballfest wieder mit Zuschauern stattfinden konnte, und möchte dem verdienten Sieger, Yeelen Olympique, herzlichst gratulieren! Es waren nicht nur sportlich hoch anspruchsvolle, sondern auch stets faire Vergleiche auf internationalem Top-Niveau", betonte Seonbuchner. "Ich freue mich schon auf das kommende Jahr. Ganz nach dem Motto: Nach der NGT ist vor der NGT!"