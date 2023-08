Fußballerinnen haben in der Stadt Salzburg einen schweren Stand

Der Frauenfußball boomt. Nur nicht in der Landeshauptstadt. Ob sich durch den Einstieg von Red Bull in der Stadt etwas ändert, ist mehr als fraglich.

Wenn eine Frau in der Stadt Salzburg ligamäßig kicken will, muss sie aufs Umland ausweichen.

Der Frauenfußball erlebt derzeit sowohl einen nationalen als auch einen internationalen Aufschwung. Neben der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland präsentierte vor Kurzem Red Bull Salzburg ein Nachwuchsteam. Die 20 Fußballerinnen im Alter von 13 bis 15 Jahren sollen vorerst in der obersten Salzburger U-14-Liga gegen Burschenteams antreten und später den Weg in die Bundesliga gehen. Red Bull kooperiert dabei mit dem FC Bergheim, der schon seit vielen Jahren eine Auswahl in der Bundesliga stellt. Die jungen Nachwuchsspielerinnen kommen vorwiegend aus Salzburg, dem angrenzenden Bayern sowie aus Oberösterreich und Tirol.

Der Lieferinger SV stellte frühzeitig den Spielbetrieb ein

Bei den städtischen Vereinen hat der Frauenfußball hingegen einen schweren bis gar keinen Stand. Der Lieferinger SV nahm in einer Spielgemeinschaft mit dem HSV Wals bis ins Frühjahr 2019 an der regionalen Frauenliga teil, stellte aber vorzeitig den Spielbetrieb ein. "Den Herbst haben wir noch absolviert, im Frühjahr war dann aber Schluss", erklärt der damalige Trainer und aktuelle LSV-Sektionsleiter Klaus Ferlic.

Es habe mehrere Gründe für die Einstellung des Spielbetriebs gegeben. "Wir hatten viele junge Spielerinnen, der HSV Wals hingegen viele mit Erfahrung. Da hat dann die Zielsetzung nicht gepasst." Sein Verein veranstaltet im Rahmen der Salzburger Sporttage im Juni regelmäßig Schnuppertrainings für ganz junge Spielerinnen. "Es gibt da durchaus Interesse, aber sobald die Spielerinnen älter werden und gut sind, wechseln sie zu einem größeren Verein wie zum Beispiel Bergheim. Außerdem sind regelmäßig Scouts, die die Spielerinnen beobachten, anwesend", sagt der Lieferinger Sektionsleiter.

Gute Spielerinnen wecken das Interesse anderer Vereine

Das kann Lukas Fabi, der seit zwei Jahren beim Salzburger Fußballverband für den Mädchenfußball zuständig ist, nicht bestätigen. "Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das bei den ganz jungen Fußballerinnen vorkommt, aber eines ist natürlich ganz klar: Eine gute Spielerin weckt das Interesse von anderen Vereinen und da müssen die Clubs schauen, dass sie die Mädchen an den Verein binden und ihnen etwas bieten", sagt Fabi.

Fehlende Infrastruktur bei der Austria

Einer der größten und beliebtesten Vereine in der Landeshauptstadt ist die Salzburger Austria. Die Violetten aus Maxglan haben zahlreiche Teams, die von der Kampfmannschaft in der Regionalliga bis zur U-6 reichen. In der jüngsten Mannschaft spielen laut Obmann-Stellvertreter David Rettenbacher zwei oder drei Mädchen regelmäßig mit. "Wir hatten aber auch eine ältere Spielerin, die nach Bergheim gewechselt ist, da es bei uns kein Frauenteam gibt", erklärt er.

Mädchen dürfen nämlich nur bis zur U-16 bei den Burschen mitspielen. Das werde sich auch in der näheren Zukunft nicht ändern. "Unsere Infrastruktur würde das gar nicht zulassen. Wir haben derzeit nicht die Kapazitäten für ein solches Team", sagt Rettenbacher.

Es sei schon schwierig genug, allen Mannschaften eine Trainingszeit zu geben. Hinzu kommt die ungewisse Zukunft, auf welcher Anlage der Verein in den kommenden Jahren spielen werde. "Das wird sich noch entscheiden. Fakt ist aber, dass derzeit bis zu vier Teams von unserem Verein zur selben Zeit trainieren. Wir würden gerne ein Frauenteam haben, aber es geht leider nicht. Wir bräuchten dafür einen weiteren Trainingsplatz", so der Obmann-Stellvertreter.

Der SAK möchte ein Frauenteam gründen

Beim SAK bestehe laut Walter Larionows großes Interesse, in absehbarer Zukunft ein Frauenteam zu gründen. "Wir haben die Infrastruktur und obendrein auch zwei Trainerinnen, die bereits jetzt den Nachwuchs betreuen", sagt das Vorstandsmitglied der Nonntaler. In den kommenden Monaten werden diesbezüglich Gespräche stattfinden. In den vergangenen Wochen und Monaten stand allerdings die Vorbereitung auf die neue Saison im Vordergrund.