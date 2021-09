Fußballverband rüstet sich für die Zukunft

Um nicht nur die Spitze, sondern auch die Breite im Fußball zu fördern, hat der SFV mit dem Ex-Kicker Lukas Fabi einen Fachmann an Bord geholt.

"Es geht um die Zukunft des Fußballs. Wir müssen für die Jugend attraktiv bleiben und uns den anstehenden Aufgaben stellen", weiß der Sportdirektor des Salzburger Fußballverbandes, Robert Tschaut, dass der Fußball vor herausfordernden Jahren steht. Das belegt auch die Statistik: In den vergangenen drei Jahren haben in ganz Österreich rund 25.000 Kicker jeder Altersklasse ihre Fußballschuhe an den Nagel gehängt.

Um die Vereine im Salzburger Fußball-Unterhaus zu unterstützen und zu stärken, hat der SFV im August einen Koordinator ...