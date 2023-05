Fußballverein mit kroatischen Kickern startet in Salzburg durch

Der Salzburger Gemeinderat Jure Mustac kickte einst mit Real-Madrid-Star Luka Modric im kroatischen Nachwuchs. Nun soll ein Verein mit kroatischen Wurzeln das Salzburger Unterhaus aufmischen.

Bereits in den 1970er Jahren gab es in Salzburg einen kroatischen Fußballverein. Dinamo Salzburg wurde von Migranten gegründet und existierte bis zum Zerfall des ehemaligen Jugoslawiens.

Nun will ein neuer Verein mit kroatischen Wurzeln in Salzburgs Unterhaus durchstarten. Der UFC Croatia Salzburg wurde am 21. März dieses Jahres gegründet und hat nun seine Meldung beim Salzburger Fußballverband abgegeben, um in der kommenden Saison in der 2. Klasse Nord einzusteigen.

Die Idee wurde bei einem Gottesdienst geboren

Ein Gründungsmitglied ist Jure Mustac. Der 39-Jährige ist nicht nur Salzburger Gemeinderat bei der ÖVP, sondern auch Obmann des kroatischen Zentrums. "Wir sind eine große Community. In der Stadt Salzburg leben 4000 Menschen mit kroatischen Wurzeln", so Mustac. Einen regen Zulauf haben vor allem die Gottesdienste in der Andräkirche, zu denen laut Mustac bis zu 1000 Leute an den Sonntagen kommen. Dort wurde auch die Idee für den Fußballverein geboren. "Wir sind aber keine geschlossene Gesellschaft, in der dann nur Kroaten spielen werden. Natürlich dürfen bei uns auch Spieler aus anderen Nationen mitkicken", sagt er.

Mustac spielte im Nachwuchs der Austria

Jure Mustac kam mit fünf Jahren nach Österreich und war in seiner Jugend ein Fußballtalent. Er spielte im Nachwuchs der alten Salzburger Austria. Mit 16 Jahren wurde er in das Nachwuchsteam der kroatischen Nationalmannschaft eingeladen. Im Trainingslager waren seine Mitspieler unter anderem der heutigen Star von Real Madrid, Luka Modric, und Niko Kranjcar, der in England aktiv war. Der Leopoldskroner entschied sich aber gegen den professionellen Fußball, studierte Politikwissenschaften und ist seit 2017 Landesgeschäftsführer des Österreichischen Arbeiter- und Angestelltenbundes.

Gespielt wird auf dem Platz des Polizeisportvereins

Der Verein wird seine Spiele auf dem Platz des Polizeisportvereins in der Alpenstraße austragen. In einigen Wochen wird der Kader bekanntgegeben. "Es haben sich schon zahlreiche Spieler bei uns gemeldet. Wir werben aber keine Spieler von anderen Vereinen ab", so Mustac.

Der Coach des UFC Croatia ist Tomislav Kovac, der vor ein paar Jahren nach Salzburg gekommen ist und bereits Erfahrung in dieser Position mitbringt. Ihm zur Seite steht Co-Trainer Damir Borozni, dessen Vater Djuro Borozni den bereits erwähnten Club Dinamo Salzburg in den 1970er Jahren gegründet hatte.