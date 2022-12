Futsal: Golling kürt sich zum Landesmeister, Inter Kleßheim feiert Kantersieg

Der Tennengauer Regionalligist feiert am Ende eines starken Fußballjahrs auch in der Halle einen Erfolg. Die Kleßheimer sind derweil in der 2. Bundesliga nicht zu stoppen und lieferten zu Hause eine große 19-Tore-Show.

SN/sc golling Golling ist Hallen-Landesmeister.

Am Samstag haben in Salzburg Futsal-Feste stattgefunden. Während sich Golling in der Sporthalle Alpenstraße zum Landesmeister im Hallenspiel ohne Bande krönte, deklassierte Salzburgs weiter makelloser Futsal-Zweitligist den Nachzügler Steyrer Kickers im Lieferinger Sportzentrum Nord mit 19:2. Gegen die überforderten Oberösterreicher, die auch in den Duellen der Vorsaison einen schweren Stand hatten, trafen Sechsfachtorschütze Petrit Nika und seine Kleßheimer also (beinahe) alle zwei Spielminuten. Nach dem fünften Sieg im fünften Saisonmatch wartet im neuen Jahr am 8. Jänner auswärts das Gipfeltreffen mit LPSV Kärnten. Golling jubelt auch in der Halle Dieses wird für die Kicker von Inter Kleßheim, die alle auch als Unterhaus-Fußballer aktiv sein, im Schatten des Salzburger Stiers stehen. Dieses Turnier geht kurz vorher über die Bühne. Das zweite große Hallenevent ist am Samstag zu Ende gegangen. Golling hat das Finale der Landesmeisterschaft des Salzburger Fußballverbands gewonnen und damit nach 2019 seinen zweiten Titel gefeiert. Der Neo-Regionalligist, der am Feld heuer erfolgreich wie nie zuvor war, setzte sich im Endspiel souverän gegen den Salzburg-Ligisten Siezenheim mit 4:1 durch - und das ohne einen Trainer, denn der kranke Chefcoach Christoph Lessacher fieberte zu Hause mit. Elfmeterkrimis im Halbfinale - Leitenstorfer und Pilotto ragten heraus Mehr Spannung hatten die beiden Semifinalduelle beschert. Sowohl die Gollinger als auch ihr Gruppen- und Endspielgegner Siezenheim hatten sich im Penaltyschießen durchgesetzt. Während die Flachgauer gegen Seekirchens 1b-Mannschaft die Oberhand behielten, warf Golling den letztlich drittplatzierten Titelverteidiger und Erzrivalen Kuchl, der 2017, 2018 und 2020 triumphiert hatte, aus dem Bewerb. Herausragend agierten die Gollinger Ben Leitenstorfer, der mit 20 Turniertreffern seine Torschützenkrone von 2020 verteidigte, und Silvano Pilotto, der zum besten Tormann gekürt wurde.