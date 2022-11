Inter Kleßheim legt wieder los: Barcelona war nur der Anfang

Salzburger Futsal-Zweitligist startet am Wochenende bei Sturm Graz in die neue Saison. Dominante Vorstellung bei einem Turnier in Spanien beflügelt.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Stefan Federer (rechts) zählte in der Vorsaison zu den besten Spielern der 2. Futsal-Bundesliga.