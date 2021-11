Futsal: Inter Klessheim startet mit Kantersieg und Strafe

Salzburger Debütant in der 2. Futsal-Bundesliga ließ Steyrer Kickers zum Saisonauftakt keine Chance.

Der neue Salzburger Futsal-Club Inter Klessheim hat einen Traumstart in die Premierensaison in der 2. Bundesliga hingelegt und die Steyrer Kickers zu Hause mit 14:4 bezwungen. "Wir sind heilfroh. Da ist schon etwas Druck abgefallen", sagte Kapitän Stefan Federer. Den Torreigen hatte Bartu Aygün bereits in der dritten Minute eröffnet. Mario Ganser, der insgesamt fünf Mal traf, Elvis Ozegovic, neuerlich Aygün, Christopher Ruprecht und Kenan Sejdic ließen die Hausherren schnell auf 6:0 davonziehen, ehe die Gäste aus Oberösterreich erstmals erfolgreich waren.

Dominante Vorstellung mit bitterem Beigeschmack

Nach einer 7:1-Pausenführung dominierten die Salzburger auch in der zweiten Halbzeit. "Wir waren klar überlegen, haben mit viel Spielfreude und wenig Ballkontakten gespielt", erklärte Federer nach der Premiere vor 100 Zuschauern im Lieferinger Sportzentrum Nord. "Ein schöner Start in dieses Abenteuer." Noch läuft aber nicht alles nach Wunsch: Die Salzburger müssen für jedes Spiel Strafe zahlen, das sie mit weniger als drei "Futsal-Stammspielern" - also Kickern, die vorrangig Futsal spielen - bestreiten. "Das wussten wir nicht und ist schade. Wir sind aber eh noch auf Sponsorensuche", sagt Federer.