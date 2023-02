Showdown wartet: Zittersieg lässt Inter Kleßheim weiter vom Titel träumen

Nach einem hart erkämpften Erfolg in Steyr kommt es zum Saisonabschluss zum entscheidenden Gipfeltreffen.

Die Geschichte wiederholt sich: Inter Kleßheim spielt - wie im Premierenjahr - im Saisonfinale um den Meistertitel der 2. Futsal-Bundesliga. Dass das Heimspiel gegen Spitzenreiter LPSV Kärnten am kommenden Sonntag im Lieferinger Sportzentrum Nord noch von Belang ist, musste sich der Vorjahreszweite in der vorletzten Runde aber hart erarbeiten. Denn bei den Steyrer Kickers, die in der Hinrunde 19:2 besiegt worden waren, mühte sich eine sehr ersatzgeschwächte Kleßheimer Mannschaft am Sonntag zu einem 7:4-Auswärtserfolg.

Inter Kleßheim erarbeitet sich Finale

"Wir haben uns nur wenige Chancen herausgespielt und nicht das gezeigt, was man von uns gewohnt ist", sagt Kapitän Christopher Ruprecht, der in der Schlussphase auf 5:4 und 6:4 stellte. Zuvor hielt Goalie Matthew O'Connor stark. Die Salzburger mussten unter anderem auf den erkrankten Elvis Ozegovic und die Grünau-Fraktion um Stefan Federer verzichten, die mit dem Regionalligisten ein Trainingslager auf Mallorca absolviert. Beim Finale gegen Tabellenführer LPSV Kärnten, der einen Punkt mehr am Konto hat, sollte Inter Kleßheim aber wieder deutlich besser aufgestellt sein. "Wir wollen heuer unbedingt Meister werden - im Idealfall in einer vollen Halle", sagt Ruprecht.