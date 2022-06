Gastein gelingt ein wahrer Langlauf-Coup

Die Ski Classics gastieren im Dezember erstmals in Sportgastein - als Prolog für den Wasalauf.

Sportgastein ist am 10. und 11. Dezember 2022 erstmals Austragungsort der sogenannten Ski Classics. Als Gastgeber des Prologs der europaweit bekannten Serie von Volkslangläufen freuen sich die Veranstalter auf 350 Profis und 750 Amateure - und über einen wahren Langlauf-Coup.

Denn Gastein ist mit diesem Bewerb Teil einer prestigeträchtigen Wettkampfserie, zu der in weiterer Folge u. a. auch der Wasalauf in Schweden, der Marcialonga in Italien und der Engadin Skimarathon in der Schweiz gehören. "Wir sind stolz, künftig ...