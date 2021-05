Geierspichlers Comeback war nahezu perfekt

So sehen Siegertypen aus: Für Behindertensportler Thomas Geierspichler verlief die Rennpremiere in der Schweiz nach einer langen, coronabedingten Zwangspause überaus zufriedenstellend. Beim "IPC Athletics Grand Prix" in Nottwill holte der zweifache Paralympics-Sieger aus Anif am Wochenende bei Regen und teils starken Windböen über 1500 Meter den Sieg und wurde im 400-Meter-Bewerb Dritter. Das Limit für die anstehenden Paralympics verpasste Geierspichler knapp, aber es kommen ja noch einige Quali- Möglichkeiten für die Spiele 2021 in Tokio.

"Beim 1500er habe ich einen verhaltenen Start hingelegt, da ich keinen Grip hatte. Aber dann konnte ich sämtliche Gegner überholen. Der erste Sieg ist ein Traum. Leider war durch die Witterungsbedingungen an ein Paralympics-Limit nicht zu denken. Aber dieser Premierensieg nach fast zwei Jahren ohne Wettkampf hat mir viel Selbstvertrauen gegeben und zeigt, dass ich mit meinem Trainer Walter Gfrerer sehr gut trainiert habe", analysierte der Salzburger Rennrollstuhlfahrer. Die Schweizer Bahnserie wird am 21. und 22. Mai in Arbon fortgesetzt.