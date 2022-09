Gelungene Premiere für Tennengauer Tennis Grand Slam

Zu zwei bestehenden Turnieren in Hallein und Rif kamen zwei neue in Adnet und Kuchl hinzu und nach der gelungen Feuertaufe könnte das Projekt nächstes Jahr noch weiter ausgebaut werden.

Beim Halleiner Tennisclub (HTC) und beim Rifer Tennsiclub (RTC) gibt es schon länger hauseigene Turniere, bei denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren ITN-Wert, also ihre Spielstärkebewertung, verbessern können. Als nun auch in Adnet ein solches ITN-Turnier in die Planung ging, sah Organisator Timon Schwaiger die Chance gekommen, seine schon länger gehegte Idee eines Rangslistensystems zu verwirklichen, das mehrere Turniere umspannt: "Die Idee war, die zwei bestehenden Turniere mit zwei neuen zu verknüpfen." Sozusagen eine regionale Version der Grand Slams, wie ...