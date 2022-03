Gernot Rumpler feiert Weltcupsieg

Der Pinzgauer Gewehrschütze führte Österreichs Team in Kairo mit starken Leistungen zum ersten Platz.

Der Mittersiller Gewehrschütze Gernot Rumpler hat beim Weltcup in Kairo am Samstag im Teambewerb des Kleinkaliber-Dreistellungsmatchs gewonnen. Der Olympiateilnehmer von 2016, der sich im Vorjahr zum dreifachen Europameister gekürt hatte, schoss an der Seite von Thomas Mathis und Andreas Thum. Die erste Qualifikationsrunde überstand Österreichs Team mit Rang sechs, wobei der Pinzgauer eines der besten Einzelergebnisse schaffte. Noch besser lief es in der zweiten Runde, die das Trio vor allem dank Rumplers unübertroffenen 296 (von 300) Ringen gewann. Im Kampf um Gold wurde Tschechien klar geschlagen (16:6). Der seit kurzem 28-jährige Mittersiller bestreitet am Sonntag auch noch den Mixed-Teambewerb in Ägypten.