Gernot Rumpler räumte bei EM ab: "Hat mich selbst überwältigt"

Warum der frischgebackene dreifache Europameister aus dem Pinzgau nach der Coronapause so erfolgreich ist, er Olympia noch nicht abgeschrieben hat und Schießen Familiensache ist.

Mit drei Gold- und drei Silbermedaillen im Gepäck ist Sportschütze Gernot Rumpler in der Nacht auf Sonntag von der EM in Osijek nach Uttendorf zurückgekehrt. Ab Montag ist der 27-Jährige in Mittersill zu Hause. Nicht die einzige Neuerung, die sich ankündigt.

Sechs Medaillen binnen sieben Tagen: War das die beste Wettkampfwoche Ihrer bisherigen Karriere? Gernot Rumpler: Die erfolgreichste EM auf jeden Fall, meine Leistungen haben mich selbst überwältigt. Aber ich habe auch bei der Militär-WM 2015 einige Medaillen ...