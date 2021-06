Gernot Rumpler: Weltrekord war "genialer Zufall"

Gold, Silber, Gold, Silber - Sportschütze Gernot Rumpler eilt bei der EM von Erfolg zu Erfolg. Und er hält nun einen Weltrekord, der nicht zu brechen ist.

Aus 300 Metern ein Ziel mit zehn Zentimetern Durchmesser treffen - das ist Gernot Rumpler mit dem Großkalibergewehr bei der EM in Osijek am Mittwoch 60 Mal in Folge gelungen. Mit dem Maximum von 600 Ringen sicherte sich der 27-jährige Sportschütze aus Uttendorf nicht nur den Liegend-Europameistertitel, sondern auch den Weltrekord. Vor dem Pinzgauer war ein "Full House" nur sieben Athleten gelungen. "Nun auf dieser Liste zu stehen ist etwas ganz Besonderes. Und die 600 Ringe bei der EM zu ...