Als frischgebackener Staatsmeister bei den Zweispännern startet der Straßwalchner Markus Leitner bei der WM in Drebkau.

Erfolg braucht eine lange Vorlaufphase. Das ist Gespannfahrer Markus Leitner durchaus bewusst. Vor sechs Jahren kaufte er sich in Holland zwei junge Pferde. "Das Ziel war schon damals, es mit ihnen zur Zweispänner-WM zu schaffen. Daran haben wir die letzten Jahre gearbeitet und sie langsam aufgebaut", erzählt der Straßwalchner. Tatsächlich stellten sich Falco und Gerandro als wahre Glücksgriffe heraus. Letztes Jahr stieg er mit ihnen in die höchste Klasse um, und schon heuer machten sie gemeinsam den WM-Traum wahr. "Um das zu schaffen, bin ich heuer erst drei schwere Turniere geritten, und dann hab ich vor zwei Wochen noch überraschend den Staatsmeistertitel geholt", erklärt Leitner.

Damit hatte er sein Ticket für die WM Mitte September im brandenburgischen Drebkau sicher. "Wir werden da mit zwei Fahrzeugen mit Anhängern anreisen und eine Woche lang mit dem gesamten Team campieren", kündigt der Straßwalchner an. Ziel ist es, unter die Top 10 zu kommen. Das Wort Medaille will er lieber nicht in den Mund nehmen.

