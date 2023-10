Gestürzt, erkältet, gekämpft: Philip Pertl ist hart im Nehmen

Der Gasteiner Triathlet testete beim Weltcup in Rom auch seinen Willen. Zwei Rennen in Asien warten im intensiven Oktober noch.

Der Gasteiner Triathlet Philip Pertl, der heuer mehrfach bei Weltcuprennen in die Top 20 vorgedrungen war, trotzte am Samstag beim Sprint-Weltcup in Rom den vor einer Woche erlittenen Schürfwunden beim Radsturz in Marokko und der danach ausgefassten Erkältung. Bis Donnerstag war an kein Training zu denken, am Renntag entschloss er sich dennoch zum Starten. Und als 35. ließ der Pongauer einige hinter sich, die mit einer besseren Startnummer (basierend auf der Weltrangliste) und wohl mit einer besseren Vorbereitung in den Wettkampf gegangen waren.

Saisonabschluss in China und Südkorea

"Ein solides Ergebnis, wenn man die Bedingungen bedenkt. Aber natürlich bin ich nicht hundertprozentig zufrieden, weil ich heuer schon deutlich bessere Resultate erzielt habe", sagt Pertl, der nach einem ordentlichen Schwimmen in der Verfolgergruppe auf dem Rad gute Arbeit verrichtete und als 35. ins Ziel lief. Zeit zum Ausruhen hat der 25-Jährige nicht. Denn nun sind erst zwei der vier Bewerbe im Oktober absolviert. Ehe in zwei Wochen in Tongyeong, Südkorea, Pertls Saisonabschluss ansteht, misst sich der Salzburger am kommenden Wochenende in Chengdu, China, über die olympische Distanz mit den Weltbesten. "Dafür war das ein guter Test", sagt Pertl.