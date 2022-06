Gestürzte Kollegin bremste Vali Höll aus

20-jährige Saalbacherin ließ im Qualifying für den MTB-Weltcup in Leogang viel Zeit liegen. Auch Tiroler Damen hoffen auf Edelmetall.

Die große Lokalmatadorin muss sich beim Mountainbike-Weltcup in Leogang ein wenig gedulden. Nachdem das Pinzgauer Großevent am Freitagabend mit dem Shorttrack-Bewerb im Cross-Country und einer Warm-up-Party eröffnet worden ist, wird es für Abfahrerin Valentina Höll aus Saalbach erst am Samstag so richtig ernst.

Im Qualifying hat die 20-Jährige einmal mehr gezeigt, wie sehr ihr ihre Heimstrecke liegt. Im oberen Teil der Abfahrt war sie klar die Schnellste, am Ende musste sie sich nur der Schweizerin Camille Balanche um eine halbe Sekunde geschlagen geben. "Ich habe eine gestürzte Fahrerin aufgeschnappt und bin nicht wirklich vorbeigekommen, da habe ich einiges an Zeit verloren", erläutert Höll. Obwohl die restlichen Konkurrentinnen schon mehr als zehn Sekunden hinter dem Topduo lagen, rechnet sie am Samstag (12.30 Uhr) mit einem engen Rennen. "Wir werden sehen, was herauskommt. Es ist wirklich schwierig zu fahren, da es jetzt auftrocknet, man hat kaum Grip. Morgen können bestimmt sechs Mädels hier gewinnen", glaubt die Lokalmatadorin. Für Höll wird es dabei zentral sein, sich diesmal vom Heimpublikum nicht zu sehr anstacheln zu lassen. Denn bei ihren letzten beiden Starts in Leogang (bei der Heim-WM 2020 und im Weltcup im Vorjahr) beendeten jeweils Stürze ihren Traum vom Sieg.

Hoffnungen auf Medaillen machen sich im Pinzgau auch die Tiroler Cross-Country-Damen Laura Stigger und Mona Mitterwallner, die bereits am Freitag erstmals im Einsatz standen. Stigger ist gut in die Saison gestartet. Zudem hat sie beste Erinnerungen an Leogang, ist sie dort doch im Vorjahr erstmals im Weltcup aufs Podest gefahren. "Ein Heimweltcup ist natürlich immer speziell, da will man zeigen, was man draufhat, darf sich aber selbst nicht zu viel Druck machen", betont die 21-Jährige.

Die um ein Jahr jüngere Mitterwallner hat nach Seriensiegen in der U23 mit Rang drei in Albstadt auch ihren ersten Stockerlplatz in der Elite eingefahren. Nun möchte sie vor Heimkulisse erneut glänzen. "Ich habe ein wirklich gutes Gefühl, weil ich einfach mit dem Wissen nach Leogang gehe, dass ich hart gearbeitet und alles getan habe", versichert Mitterwallner, die sich für das Heimrennen viel vorgenommen hat. "Ich hoffe, dass ich vor heimischem Publikum abrufen kann, was ich mir vorstelle. Meine Form fühlt sich gut an. Am Sonntag möchte ich auf jeden Fall ganz oben am Podest stehen." Topfavoritin ist jedoch die vierfache Saisonsiegerin Rebecca McConnell (AUS).