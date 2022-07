Gewitter stoppt Überraschungsteam im Landescup

Oberalm führte bei Abbruch gegen Straßwalchen. Bergheim siegte souverän.

Salzburg-Ligist Bergheim bleibt im Landescup auf Erfolgskurs: Nach Oberhofen und Berndorf bewältige die Elf von Trainer Robert Gierzinger am Freitag in Faistenau trotz zahlreicher Urlauber auch die dritte heikle Aufgabe. "Ich bin überrascht, wie gut es mit dem jungen Team schon läuft. Wir haben eine gute Mentalität in der Mannschaft", sagte Bergheims Coach nach dem 4:1-Erfolg in der zweiten Hauptrunde.

In der 72. Minute witterungsbedingt abgebrochen wurde das Cupmatch von Ligakonkurrent Straßwalchen in Oberalm. Der Gastgeber, der drei Klassen unter den Flachgauern kickt, führte mit 4:1. "Wir waren einfach nicht gut", sagt Straßwalchens Sportchef Markus Chuduba, der mehrere Gründe für den Abbruch nannte: "Blitz, Donner, Regen, Finsternis."

Bereits vor dem Spieltermin am Samstag steht der ASK/PSV Salzburg als Aufsteiger fest. Denn Abersee tritt wegen Personalmangels nicht an. Der Grund: das Zeltfest am Wochenende. "Da arbeiten alle Spieler", sagt Trainer Jürgen Wüstenhagen.

Landescup, 2. Runde - Freitag: Oberalm - Straßwalchen wurde in der 72. Minute abgebrochen, Mittersill - Piesendorf 3:0 (1:0), Tamsweg - Altenmarkt 0:2 (0:1), Faistenau - Bergheim 1:4 (0:2), St. Georgen - Thalgau 2:6 (1:3), Taxham - Henndorf 3:9 (2:4), Konkordiahütte - Pfarrwerfen 3:0 (0:0), Bad Vigaun - Eugendorf 0:8 (0:4). Donnerstag: Koppl - Hallwang 2:4 i.E. (0:0), Schleedorf - Neumarkt 3:5 (0:3).