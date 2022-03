Gibt Pechvogel Leitinger doch wieder ein Comeback?

Salzburger steht frühestens im August wieder auf Ski − Matthias Lanzinger beerbt Günther Mader als Rennsportleiter bei Salomon.

Er war - einmal mehr - der Pechvogel im ÖSV-Team: Nur kurz nach einem tollen Auftakt in Sölden mit Rang zwei im Riesentorlauf verletzte sich Roland Leitinger im Training. Es war sein dritter Kreuzbandriss. Nach diesem Tiefschlag klang der Pinzgauer alles andere als zuversichtlich. "Eine Rückkehr wird es nicht um jeden Preis geben", meinte er im Dezember zu den SN.

Mittlerweile klingt das anders. Leitinger ist mitten in der Reha und will sich keinen Druck machen. "Ich kann erst frühestens im August auf Ski stehen und davor kann ich gar nicht sagen, ob es überhaupt noch Sinn macht." Sollten aber die Ski-Tests positiv verlaufen, dann will er auch das x-te Comeback nicht ausschließen. "Denn ich war ja zum Zeitpunkt der Verletzung ziemlich gut unterwegs." Dass die Saison dann schon am 21. Oktober startet, bringt ihn nicht unter Zeitdruck. "Das sind über zwei Monate. Mit zehn guten Trainingstagen ist man wieder dabei."

Ein anderer Salzburger wird im kommenden Winter in wesentlicher Position im Weltcup sein: Matthias Lanzinger wird bei Salomon

Günther Mader als Rennsportleiter beerben. "Günther möchte ein bisschen kürzertreten. Ich habe mich schon die letzten Jahre um den Nachwuchs gekümmert, jetzt werde ich Weltcup und Europacup übernehmen."