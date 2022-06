Fabelrunde auf "Megawiesn": Bleier in Altentann nicht zu schlagen

Oberösterreicher Christoph Bleier holte Staatsmeistertitel in Henndorf. Hanspeter Bacher wurde bester Salzburger - und lobte den neuen Kurs in höchsten Tönen.

Bei brütender Hitze ist am Wochenende im Golfclub Gut Altentann in Henndorf ein Golfer zur Hochform aufgelaufen: Der Linzer Christoph Bleier übernahm am dritten Turniertag der Nationalen Offenen Meisterschaften die Führung und baute sie kontinuierlich aus. Nach einer Fabelrunde mit 64 Schlägen und einer starken 66er-Runde zum Abschluss stand der 21-Jährige am Sonntag als überlegener Sieger und damit neuer Staatsmeister fest. Mit 273 Schlägen, 15 unter Par, ließ er mit Felix Krammer (-10) und Florian Schweighofer (-8) zwei weitere Amateure ...