Lipold vergab am letzten Loch die Chance auf den Sieg

Zweitplatzierter Salzburger verpasste beim Gösser Open in Maria Lankowitz nur knapp das Stechen gegen Sieger Brier.

Viel hat Lukas Lipold beim Gösser Open in Maria Lankowitz nicht auf den Sieg gefehlt. Mit zwei Schlägen mehr als Markus Brier musste sich der Salzburger Golfer am Ende (gleichauf mit US-Legende Clark Dennis und dem Italiener Andrea Saracino) mit Platz zwei begnügen.

Lipold hatte am Freitag mit einer Traumrunde von neun unter Par überraschend die Führung übernommen und ging tags darauf mit drei Schlägen Vorsprung auf Brier in die Schlussrunde. Nach neun Löchern, auf denen dem Wiener insgesamt fünf Birdies gelangen, war dieser Vorsprung zwar bereits aufgebraucht. Doch Lipolt blieb dran und lag vor dem letzten Loch gleichauf mit Brier. Während der 53-jährige Routinier noch einmal die Nerven behielt und keinen weiteren Schlag abgab, gelang dem Salzburger lediglich ein Bogey, der immerhin noch zu Platz zwei reichte.

"Ein Stechen mit Markus wäre schon etwas gewesen, aber es sollte eben nicht sein", ärgerte sich Lipolt über die verpasste Siegchance. "Ich war am Beginn der Runde etwas angespannt, habe aber dann gut in mein Spiel hineingefunden und tolle Schläge gemacht. Leider waren aber auch einige zittrige Momente im kurzen Spiel und beim Putten dabei, wie zum Beispiel am letzten Loch, wo ich aus 125 Metern den schwächsten Grünschlag des gesamten Turniers gemacht habe."