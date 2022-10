Golf: Salzburger Talent will über die USA in die Weltspitze

Staatsmeisterin Anna Neumayer (17) wandelt auf den Spuren von Matthias Schwab. Bei der Jugend-WM und am College will die Radstädterin aufzeigen.

Ihr Bruder, Tennisprofi Lukas, hat heuer im Juli seinen ersten Staatsmeisteritel eingefahren. Vier Monate später zog Golferin Anna Neumayer nun nach und feierte im Matchplay ihren ersten nationalen Titel in der Allgemeinen Klasse. Ihr Talent will die 17-jährige Radstädterin auch bei der Team-WM kommende Woche in Kanada unter Beweis stellen.

"Vom Ergebnis her war das mein bisher größter Turniersieg, gespielt habe ich aber schon besser", sagt Neumayer über die Goldmedaille in den Eins-gegen-Eins-Duellen mit Österreichs besten Amateurinnen. In ...