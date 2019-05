Während sich ein Schüler und eine Studentin in Zell am See die Salzburger Landesmeistertitel sicherten, vergab der Radstädter Golfprofi Bernard Neumayer mit einer völlig verpatzten Schlussrunde seine Siegchance bei den Gösser Open in Maria Lankowitz.

Zwei Salzburger Zukunftshoffnungen haben sich am Wochenende bei den Golf-Landesmeisterschaften in Zell am See die Titel gesichert. Bei den Herren setzte sich mit Lennart Wieser ein Schüler der Golf HAK Tamsweg durch. Der Radstädter verwies Viktor Malhotra (GC Gastein) um zwei Schläge und Gerhard Koruna (GC Salzburg) um weitere drei Schläge auf die Plätze.

Im Damenbewerb nutzte Amelie Svedja, die derzeit in den USA studiert, einen kurzen Heimaturlaub, um sich die Goldmedaille zu sichern. Die 20-Jährige siegte fünf Schläge vor Julia Mayrhauser und weitere fünf vor Nina Ebner (alle GC Salzburg).

Nicht am Start waren in Zell die Radstädter Topspieler Bernard Neumayer und Hans-Peter Bacher, die stattdessen beim Gösser Open in Maria Lankowitz ihr Glück versuchten. Dort ging Neumayer nach zwei starken Runden sogar als Führender in den Finaldurchgang, stürzte dann aber mit sieben über Par im letzten Flight bis auf Rang 47 ab. Clubkollege Bacher landete auf Rang 39.

Neumayer und Svedja zählen auch bei den nationalen offenen Meisterschaft in Zell am See (23. bis 26. Mai) zu den Salzburger Favoriten.