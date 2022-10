Golling siegt dank Top-Torjäger Lukas Brückler

Aufsteiger Golling setzte sich am Sonntag zu Hause gegen den SAK mit 2:0 durch und holte damit aus den vergangenen vier Spielen zehn Punkte. "Wir belohnen uns endlich für unsere guten Leistungen", freut sich Gollings Trainer Christoph Lessacher, der den derzeit besten Stürmer der Liga in seinen Reihen hat. Lukas Brückler erzielte gegen den SAK beide Treffer und führt mit 14 Toren die Torschützenliste in der Regionalliga Salzburg an. Die starken Leistungen des 22-jährigen Eigenbauspielers sind nicht nur der Salzburger ...