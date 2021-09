Golling stürmt Richtung Spitze: "Haben Talent für ganz vorn"

Die Tennengauer sind nach dem 5:1-Heimerfolg über Straßwalchen neuer Tabellenzweiter der Salzburger Liga. Abheben will man nicht.

Golling ist auch nach sieben Runden in der Salzburger Liga noch ungeschlagen. Noch wichtiger: Die Tennengauer gewinnen nun auch endlich. Nach dem 5:1-Sieg gegen Straßwalchen - dem zweiten Erfolg in Serie - sind die Gollinger erster Verfolger von Leader Hallein.

"Wir bleiben eine Wundertüte. Das Talent und die Kaderbreite haben wir, um ganz vorn mitzuspielen. Die Top 3 sind möglich", sagt Gollings Trainer Christoph Lessacher, der aber warnt: "Wenn wir überheblich sind und glauben, es geht jetzt von selbst, sind wir sehr schnell Achter oder Neunter. Wir müssen hart weiterarbeiten."

Gegen Straßwalchen schien sich seine Mannschaft nach einer neuerlich dominanten Anfangsphase und 3:0-Führung schon zu sicher zu sein. Die Straßwalchner verkürzten in Unterzahl - Patrick Berner war nach einer halben Stunde wegen Torraubs ausgeschlossen worden - kurz vor der Pause und drängten danach auf den Anschlusstreffer. Die Drangphase beendete Dreifachtorschütze Lukas Brückler in der 61. Minute. "Wir waren zu passiv, haben mit dem 4:1 aber das Spiel wieder unter Kontrolle gebracht", sagte Lessacher.

Von einem "gebrauchten Tag" sprach Straßwalchens Trainer Florian Königseder. "Ein sehr unglücklicher Spielverlauf. Golling macht aus den ersten drei Chancen drei Tore und wir belohnen uns nicht", erklärt er. Am Mittwoch wartet Thalgau. "Vom Kader gehören sie in die Top 4. Wir werden alles tun, um wieder in die Spur zu kommen."