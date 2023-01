Golling verpflichtet Kapfenberg-Talent - Auch Konkurrent holt einen Youngster

Die beiden Fußball-Regionalligisten Bischofshofen und Golling haben am Wochenende noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Während die Pongauer einen Youngster aus Deutschland holten, freuen sich die Tennengauer über die Zusage eines Kapfenberg-Kickers.

Eigentlich wollte Golling auch nach dem Abgang von Sebastian Voglmaier, der vor Kurzem zum Zweitligisten Vorwärts Steyr gewechselt ist, nicht auf dem Transfermarkt tätig werden. Auf Vermittlung von Alem Huremovic wurde nun doch ein Spieler unter Vertrag genommen. Denis Krijezi, der beim Zweitligisten Kapfenberg ausgebildet wurde und zuletzt in der zweiten Mannschaft der Steirer kickte, wird im Frühjahr für die Tennengauer auflaufen und soll Voglmaier im offensiven Mittelfeld ersetzen. "Es war ein Zufall: Denis ist der Schwager von unserem Spieler Alem Huremovic und war in Kapfenberg nicht mehr glücklich. Er hat ein paar Mal bei uns mittrainiert und wollte zu uns", freut sich Gollings Vorstandsmitglied Karl Stehli.

Spieler loben neuen Trainer

Seit 10. Jänner bereitet sich Golling, das überraschend auf dem sechsten Platz der Regionalliga Salzburg liegt, unter dem neuen Trainer Johannes Schützinger auf die Frühjahrssaison vor. "Der neue Coach hat bisher einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Von den Spielern haben wir bisher nur positives Feedback bekommen", erklärt Stehli. Der Druck dürfte sich im Frühjahr in Grenzen halten: Während viele Konkurrenten unbedingt den Sprung in die Westliga 2023/24 schaffen wollen, sieht sich Golling in der Salzburger Liga. "Wir sind ein kleiner Verein und wollen uns in der vierthöchsten Liga etablieren. Die Regionalliga West wäre für uns nur schwer zu stemmen." Die Planungen für die kommende Saison sind schon voll im Gange: Während Ranko Gigic (Hallein), Maximilian Karner (Karriereende) sowie höchstwahrscheinlich Adin Kuljic und Kenan Sejdic den Verein verlassen werden, haben die restlichen Führungsspieler ihre Vereinbarungen bereits verlängert.

Neuzugang überzeugte bereits im Sommer

Bei einem Testspiel gegen die Sandhausen U19 waren Bischofshofens Verantwortliche bereist von den Fähigkeiten des 19-jährigen Khery Hamka angetan, im Frühjahr wird der gebürtige Iraker nun für die Pongauer auflaufen. Zuletzt war der Mittelfeldspieler für den deutschen Fünftligisten Offenburger FC tätig. "Ein Spieler mit Potenzial, der bei uns den nächsten Schritt machen kann", sagt BSK-Trainer Andreas Fötschl. Bereits mit Hamka verlor der Regionalliga-Leader am Samstag sein erstes Testspiel gegen den Regionalliga-Mitte-Club Gurten mit 1:3 (1:1).