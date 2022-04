Gollings Co-Trainer als Erfolgsgarant: "Ohne ihn hätten wir wohl nicht gewonnen"

Ex-Profi Maximilian Karner führte Golling zum wichtigen Sieg in Bürmoos. Auch Adnet bleibt im Aufstiegsrennen hartnäckig.

Im Kampf um die zwei Aufstiegsplätze in der Salzburger Liga kristallisieren sich die Favoriten immer mehr heraus: Nach Tabellenführer Hallein, der am Freitag beim 4:0-Erfolg in Straßwalchen seine Effektivität bewiesen hatte, und den viertplatzierten Eugendorfern, die in Bergheim in die Erfolgsspur zurückgekehrt waren, gaben am Samstag auch Golling und Adnet keine Punkte ab. Das Duo bleibt Hallein im Gleichschritt auf den Fersen.

"Aktuell gewinnen wir auch die zähen Partien. Das war im Herbst noch anders", sagte Gollings Trainer ...