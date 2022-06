Gollings Meistertrainer: "Wir sind bei 80 Prozent"

Christoph Lessacher formte in nur einem Jahr eine Spitzenmannschaft. Was sie auszeichnet - und wo der weitere Weg noch hinführen soll.

Mit einem 6:1-Sieg gegen Bergheim hat Golling den Meistertitel in der Salzburger Liga fixiert. Christoph Lessacher (32) führt den Club in seiner ersten Saison als Chefcoach erstmals in die Regionalliga.

Golling hat einen der jüngsten und sicher nicht den teuersten Kader der Liga. Was haben Sie besser gemacht als die Konkurrenz? Christoph Lessacher: Unsere hungrige Mannschaft ist immer drangeblieben. Im Winter durchtrainiert haben wohl nicht viele andere Teams. Insgesamt hatten wir in dieser Saison genau 200 Einheiten. Und ...