Gollings Trainersuche nimmt Fahrt auf, Grödig kurz vor dem Ziel

Die Regionalligisten stellen die Weichen. Die Liste an Nachfolgekandidaten ist bei den Tennengauern nach Christoph Lessachers Rückzug noch lang.

Christoph Lessacher hat sich kurz vor Weihnachten nach eineinhalb erfolgreichen Jahren als Cheftrainer aus Golling verabschiedet. Der 32-Jährige, der die Tennengauer in die Regionalliga geführt hat, will sich im Frühjahr auf Beruf und Studium konzentrieren. Die Gollinger, die im Sommer mit Ex-Profi Max Karner (Karriereende) und Benjamin Kaindl auch die Co-Trainer ersetzen müssen, stehen damit vor einer Weichenstellung auf der Trainerposition. In dieser Woche starten die Gespräche mit potenziellen neuen Trainern. "Wir wollen keinen destruktiven Fußball spielen, sondern offensiv wie zuletzt. Und wir werden den Mannschaftsrat in die Entscheidung einbilden", sagt Obmann-Stv. Karl Stehli. Laut SN-Informationen sollen Philip Buck, der vor seinem Kuchl-Engagement lange in Golling tätig war, Ex-ASV-Coach Patrick Schöberl, Thomas Eder (Grödig 1b), Martin Baier (Pfarrwerfen) und Christoph Hübl, der nach seinem Karriereende Co-Trainer in Kuchl ist, zu den Kandidaten zählen.

Fortgeschrittener ist die Trainersuche in Grödig. Der Ex-Bundesligist, der wie Golling ab Sommer in der Salzburger Liga spielen wird, soll den Ex-Eugendorfer Arsim Deliu favorisieren. Sportchef Heimo Pfeifenberger bestätigt das nicht, sagt nur: "Wir haben mit mehreren Trainern gesprochen und entscheiden uns im Idealfall bis Jahresende."