"Gott des Windes" soll Salzburger bei der WM beflügeln

Keanu Prettner und Jakob Flachberger testen in Australien ihr neues Boot.

Keanu Prettner und Jakob Flachberger haben ein aufregendes Jahr hinter sich. Im Sommer kam das Segel-Duo vom UYC Wolfgangsee bei seiner ersten gemeinsamen Junioren-WM nicht über Rang 31 hinaus. Bei der Junioren-EM in Portugal zeigten die beiden zum Jahresabschluss bereits als Gesamtsechste und Zweite der U21-Wertung auf.

"Es läuft sehr gut bei uns", freut sich Steuermann Prettner. "Wie verstehen uns blendend, und deshalb funktioniert auch die Kommunikation im Boot hervorragend." Nachdem das junge 49er-Duo das letzte halbe Jahr intensiv auf die U23-EM hingearbeitet und dafür sogar eine Trainingsgemeinschaft mit zwei Schweizer Teams gebildet hat, bereiten sie sich nun in Australien mit dem österreichischen Nationalteam auf ihre erste Klassen-WM (ab 9. Februar in Geelong) vor. "Es herrscht eine tolle Gemeinschaft, jeder hilft jedem", erklärt Prettner, der besonders die Zusammenarbeit mit Österreichs Weltranglisten-Zweiten Benjamin Bildstein und David Hussl genießt. "Gemeinsam mit ihnen zu segeln ist für uns sehr wertvoll. Wir können uns eine Menge von ihnen abschauen und sie geben uns auch viele Tipps."

In Australien segeln die Salzburger mit ihrem neuen Boot, das nach dem ägyptischen Gott des Windes "Amun" getauft wurde. "Am Wasser fühlt es sich schon sehr gut an", erzählt Prettner. Bei der WM hofft er auf eine Platzierung im vorderen Mittelfeld.