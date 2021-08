Grödig: Auf Pfeifenberger-Unfall folgt 0:5-Pleite

Salzburgs Jahrhundert-Fußballer zog sich bei Autounfall leichte Verletzungen zu.

Die 0:5-Niederlage in Bischofshofen war beim Fußball-Regionalligisten Grödig am Freitag nur Nebensache. Die Kicker des Ex-Bundesligisten mussten vor der Partie eine Schocknachricht verdauen: Ihr Trainer Heimo Pfeifenberger hatte sich bei einem Autounfall am frühen Nachmittag leichte Verletzungen zugezogen und musste sich im Pongau von seinen Assistenten vertreten lassen. "Er wurde Gott sei Dank nicht schwerer verletzt, aber er war verständlicherweise nicht in der Lage, die Mannschaft in Bischofshofen zu betreuen", erklärte Grödig-Obmann Hannes Codalonga.

Ohne Pfeifenberger hatten die ...