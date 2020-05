Grödig bastelt an Sensations-Coup - kehrt Heimo Pfeifenberger zurück?

Grödig-Boss Christian Haas will Salzburgs Jahrhundertfußballer Heimo Pfeifenberger wieder zum Fußball-Regionalligisten locken.

Zwei Mal führte Heimo Pfeifenberger den SV Grödig zum Meistertitel in der Regionalliga West und dem damit verbundenen Aufstieg in die 2. Liga (07/08 und 09/10). Geht es nach Grödig-Boss Christian Haas, dann kehrt der 53-jährige Lungauer im Sommer wieder in die Untersberg-Arena zurück.

"Ich verstehe mich mit Heimo sehr gut. Er wohnt in Grödig und war in den vergangenen Jahren immer ein gern gesehener Gast", erklärt Haas, der sich in den nächsten zwei Wochen mit dem ehemaligen Klassestürmer treffen will. "Heimo wäre ein Zugpferd für den ganzen Verein. Wir werden uns zusammensetzen und dann sehen, ob er sich eine Rückkehr nach Grödig vorstellen kann."

SN/sn Erste Anzeichen: Die SN berichteten am 19. August 2019 über ein mögliches Pfeifenberger-Comeback beim SV Grödig.

Beim Gespräch muss aber nicht nur geklärt werden, ob sich Pfeifenberger ein Comeback vorstellen könnte, sondern auch in welcher Funktion der Ex-Teamspieler zurückkehren soll. "Er wäre in vielen Positionen eine Bereicherung für den Club. Näher will ich mich noch nicht äußern."

Offiziell will es Haas zwar nicht bestätigen, aber laut SN-Informationen ist geplant, dass sich Pfeifenberger als Sportlicher Leiter um die Kampfmannschaft und den Nachwuchs kümmert. Es könnte aber auch sein, dass er Miroslav Bojceski als Trainer der Regionalliga-Truppe beerbt. "Derzeit ist Bojceski unser Trainer und es kann gut sein, dass er es auch bleibt. Es wird Gespräche geben und Ende Mai soll feststehen, wer in der neuen Saison Grödig-Trainer ist", sagt Haas.

Fix ist bereits, dass Grödig sein Budget wegen der Coronakrise um 30 bis 50 Prozent kürzen und in Zukunft in der Kampfmannschaft vermehrt auf eigene Talente setzen wird. "Der finanzielle Aspekt soll nicht mehr der Hauptanreiz für die Spieler sein. Wir werden auf eine junge Truppe, die mit ein paar Routiniers verstärkt wird, bauen", betont Haas, für den die Rückkehr in den Profifußball absolut kein Thema mehr ist.

Mit Pfeifenberger, der zuletzt nach nur zwei Spielen beim litauischen Meister Suduva Marijampole überraschend entlassen wurde, als Zugpferd will der Ex-Bundesligist den Fokus in Zukunft auch wieder auf die eigene Nachwuchsabteilung setzen. "Unser Ziel ist es, uns im Nachwuchs als klare Nummer zwei hinter Red Bull Salzburg zu etablieren", erläutert Haas.