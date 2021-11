Grödig: Drei Trainer sind heiß auf Pfeifenbergers Job

Bereits diese Woche soll entschieden werden, wer im Frühjahr den Regionalligisten Grödig trainiert.

Sein letztes Spiel als Grödig-Trainer hat sich Heimo Pfeifenberger sicher anders vorgestellt. Der Ex-Bundesligist verlor am Samstag in der Regionalliga Salzburg das Prestigeduell in Anif mit 0:1 und beendet die Herbstsaison somit auf Platz acht. "Schade, weil es eine unnötige Niederlage war", erklärt Salzburgs Jahrhundertfußballer, der sich im Frühjahr, um den Grödiger Nachwuchs kümmern wird. Ob sein im Sommer auslaufender Vertrag verlängert wird, entscheidet sich in den kommenden Monaten.

Bereits diese Woche will Pfeifenberger gemeinsam mit Grödig-Boss Christian ...